Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці

Російського агента, який передавав ФСБ розвіддані про Сили оборони на території Одещини, засудили до 15 років позбавлення волі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник “зливав” агресору інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.

Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків Javelin.

– У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. Йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю $200 тис., – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині під час проведення ним розвіддіяльності на користь країни-агресора.

Ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 1990-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох тестових завдань чоловіка перевели в “режим очікування” до надходження основних вказівок.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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