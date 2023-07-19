Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці

Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Фото: СБУ

Російського агента, який передавав ФСБ розвіддані про Сили оборони на території Одещини, засудили до 15 років позбавлення волі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник “зливав” агресору інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.

Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків Javelin.

– У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. Йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю $200 тис., – повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині під час проведення ним розвіддіяльності на користь країни-агресора.

Ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 1990-х проходив службу у штабі Одеського військового округу.

У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох тестових завдань чоловіка  перевели в “режим очікування” до надходження основних вказівок.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також
На Херсонщині контрактниця ЗСУ зливала росіянам дані про українські БпЛА
СБУ затримала російську агентку на Херсонщині

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти масово виселяють українців, які не отримали паспорт РФ, з будинків – Маляр
Російські окупанти в Криму
Трамп заявив, що вимагатиме від Європи компенсації за надану зброю Україні
Дональд Трамп
Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку
ЗСУ на фронті
Голова Червоного Хреста зізнався у вивезенні дітей з України до Білорусі: Кулеба закликав МКС відреагувати
Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Ірландія виділяє €5 млн на гуманітарну допомогу Україні
прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та Володимир Зеленський
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
Сподівався отримати квартиру в Криму: на Одещині агента ФСБ засудили до 15 років в’язниці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь