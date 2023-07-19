Список 31 и самолет в Ростове: как оккупанты вывозят детей с Донбасса в Россию

Россия вывезла из Донецкой области в РФ 31 украинского ребенка, что подтверждает соответствующий список, который получили журналисты.

В расследовании Схем говорится, что детей вывезли в мае прошлого года, в частности из оккупированного Мариуполя в Московскую область.

Этот список журналисты получили от Евгения Межевого. Трех детей мужчины депортировали в Россию, но их удалось вернуть. И такой же документ впоследствии, с помощью объединения украинских хакеров KibOrg, получили с почты руководителя группировки “ДНР” Дениса Пушилина. Он лично согласовал список детей и утвердил его своей подписью.

В списке 31 было 16 парней и 15 девушек. Самая младшая из них — Александра Межевая, которой на момент депортации было 6 лет. Самым старшим — по 17 лет.

Дети Межевого, с которыми поговорили журналисты проекта Ты как?, рассказали, что из Мариуполя их сначала отправили в фильтрационный лагерь в селе Безымянное Донецкой области, а затем представители так называемой соцслужбы группировки “ДНР” отвезли детей в больницу Новоазовска, что в 30 км от Мариуполя.

Кроме Мариуполя, детей вывозили из оккупированных Волновахи, Шахтерска, Харцызска. Далее их размещали в по меньшей мере 10 заведений на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Среди них, кроме упомянутой детьми Межевого Новоазовской центральной больницы, Детский социальный центр в Шахтерске, Харцызский детский социальный центр и учреждения в Донецке, в частности: Республиканский травматологический центр, Центральная городская клиническая больница № 1, Республиканская клиническая туберкулезная больница Минздрава, Республиканская детская клиническая больница, городская детская клиническая больница № 5, Республиканский дом ребенка и пансионат Ветеран.

В утечке с почты главаря группировки “ДНР” журналисты также нашли постановление от 25 мая 2022 года с подписью Пушилина, согласно которому группу из 31 ребенка уже перед отправкой в РФ должны были перевезти в Детский социальный центр Донецка. На каждого составили досье, указав, что все они “лишены родительской опеки” — несмотря на то, что у большинства детей были опекуны или родители.

Из социального центра в Донецке 26 мая детей автобусом вывезли в Ростов-на-Дону, где их уже ждал самолет.

Журналисты установили, что этот борт входит в состав Специального летного отряда Россия, который подчиняется Управлению делами президента РФ Владимира Путина. Самолет доставил 31 ребенка в аэропорт Внуково в Москве.

Согласно документам, которые журналисты получили от Евгения Межевого и со взломанной почты Пушилина, далее детей разместили в санатории Поляны под Москвой. Это учреждение также подчиняется Управлению делами Путина.

Часть детей из списка 31 в России устроили в новые семьи. Среди них Богдан Ермохин и Филипп Головня. Последнего усыновила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Из этой группы удалось вернуть только одного подростка и троих детей Евгения Межевого. С начала июля 2022 года семья Межевых проживает в Латвии.

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