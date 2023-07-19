Список 31 та літак у Ростові: як окупанти вивозять дітей з Донбасу до Росії

Росія вивезла з Донецької області до РФ 31 українську дитину, що підтверджує відповідний список, який отримали журналісти.

У розслідуванні Схем йдеться, що дітей вивезли у травні минулого року, зокрема з окупованого Маріуполя до Московської області.

Цей список журналісти отримали від Євгена Межевого. Трьох дітей чоловіка депортували до Росії, але їх вдалося повернути. І такий самий документ згодом, за допомогою об’єднання українських хакерів KibOrg, отримали з пошти керівника угруповання “ДНР” Дениса Пушиліна. Він особисто погодив список дітей і затвердив його своїм підписом.

У списку 31 було 16 хлопців і 15 дівчат. Наймолодша з них — Олександра Межева, якій на момент депортації було 6 років. Найстаршим — по 17 років.

Діти Межевого, з якими поговорили журналісти проєкту Ти як?, розповіли, що з Маріуполя їх спочатку відправили до фільтраційного табору в селі Безіменне Донецької області, а згодом представники так званої соцслужби угруповання “ДНР” відвезли дітей до лікарні Новоазовська, що за 30 км від Маріуполя.

Окрім Маріуполя, дітей вивезли з окупованих Волновахи, Шахтарська, Харцизька. Далі їх доставили до щонайменше 10 закладів на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Серед них, окрім згаданої дітьми Межевого Новоазовської центральної лікарні, Дитячий соціальний центр у Шахтарську, Харцизький дитячий соціальний центр та заклади в Донецьку, зокрема: Республіканський травматологічний центр, Центральна міська клінічна лікарня № 1, Республіканська клінічна туберкульозна лікарня МОЗ, Республіканська дитяча клінічна лікарня, міська дитяча клінічна лікарня № 5, Республіканський будинок дитини та пансіонат Ветеран.

У витоку з пошти ватажка угруповання “ДНР” журналісти також знайшли постанову від 25 травня 2022 року за підписом Пушиліна, згідно з якою групу з 31 дитини вже перед відправленням до РФ мали перевезти в Дитячий соціальний центр Донецька. На кожного склали досьє, вказавши, що всі вони “позбавлені батьківського піклування” — незважаючи на те, що в більшості дітей були опікуни або батьки.

Із соціального центру в Донецьку 26 травня дітей автобусом вивезли до Ростова-на-Дону, де на них уже чекав літак.

Журналісти встановили, що цей борт входить до складу Спеціального льотного загону Россия, що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літак доставив 31 дитину в аеропорт Внуково в Москві.

Згідно з документами, які журналісти отримали від Євгена Межевого та зі зламаної пошти Пушиліна, далі дітей розмістили в санаторії Поляни під Москвою. Ця установа також підпорядковується Управлінню справами Путіна.

Частину дітей зі списку 31 у Росії влаштували в нові родини. Серед них Богдан Єрмохін і Філіп Головня. Останнього усиновила уповноважена з прав дитини при президентові РФ Марія Львова-Бєлова.

З цієї групи вдалося повернути тільки одного підлітка і трьох дітей Євгена Межевого. З початку липня 2022 року сім’я Межевих проживає в Латвії.

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