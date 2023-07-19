В бухте Севастополя прогремела серия взрывов

В бухте временно оккупированного Севастополя прогремели взрывы.

Сообщается о серии мощных взрывов.

Речь идет о Казачьей бухте, которая находится на западе города.

Пока неизвестно, есть ли поражение российского флота или командных пунктов оккупантов на территории полуострова.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, именно из этой бухты Россия выпускала в ночь на 19 июля ракеты в сторону подконтрольных Киеву территорий Украины.

По неподтвержденной информации, есть попадание в склад с боеприпасами на территории полуострова.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали информацию о взрывах в Крыму.

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