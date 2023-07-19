В бухте Севастополя прогремела серия взрывов
В бухте временно оккупированного Севастополя прогремели взрывы.
Сообщается о серии мощных взрывов.
Речь идет о Казачьей бухте, которая находится на западе города.
Пока неизвестно, есть ли поражение российского флота или командных пунктов оккупантов на территории полуострова.
По данным Telegram-канала Крымский ветер, именно из этой бухты Россия выпускала в ночь на 19 июля ракеты в сторону подконтрольных Киеву территорий Украины.
По неподтвержденной информации, есть попадание в склад с боеприпасами на территории полуострова.
Оккупационные власти полуострова пока не комментировали информацию о взрывах в Крыму.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая