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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У бухті Севастополя пролунала серія вибухів

У бухті Севастополя пролунала серія вибухів
Фото: Depositphotos

У бухті тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи.

Повідомляється про серію потужних вибухів.

Йдеться про Козачу бухту, що знаходиться на заході міста.

Наразі невідомо, чи є ураження російського флоту чи командних пунктів окупантів на території півострова.

За даними Telegram-канала Крымский ветер, саме з цієї бухти Росія випускала в ніч проти 19 липня ракети в бік підконтрольних Києву територій України.

За непідтвердженою інформацією, є влучання в склад з боєприпасами на території півострова.

Окупаційна влада півострова наразі не коментувала інформацію про вибухи в Криму.

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У бухті Севастополя пролунала серія вибухів

Анексія Криму, Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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