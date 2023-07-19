У бухті Севастополя пролунала серія вибухів
У бухті тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи.
Повідомляється про серію потужних вибухів.
Йдеться про Козачу бухту, що знаходиться на заході міста.
Наразі невідомо, чи є ураження російського флоту чи командних пунктів окупантів на території півострова.
За даними Telegram-канала Крымский ветер, саме з цієї бухти Росія випускала в ніч проти 19 липня ракети в бік підконтрольних Києву територій України.
За непідтвердженою інформацією, є влучання в склад з боєприпасами на території півострова.
Окупаційна влада півострова наразі не коментувала інформацію про вибухи в Криму.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька