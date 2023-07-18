Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно

В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Фото: Depositphotos

В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают о звуках взрывов в районе города Феодосия, поселка городского типа Советский и соседних селах.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

— В районе Феодосии (Крым) — взрывы. Работает российское ПВО. В пгт Советский (60 км от Феодосии) и соседних селах также был слышен мощный взрыв. Но следов в небе почему-то нет, и ПВО, видно, отработала, — говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму (Феодосия и Советский) 18 июля 2023 — что известно о взрывах в Крыму

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Российские ДРГ активизировались на севере, но ВСУ готовы к любым угрозам – Наев
Сергій Наєв

Война в Украине, Взрыв, Крым, Феодосия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США вскоре выделят Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него может войти
Пентагон
США и Европа пытаются нарастить производство боеприпасов для Украины — CNN
Снаряди, боєприпаси
Ежедневно уничтожают оккупантов и лодки с ДРГ: Гуменюк об успехах ВСУ на левом берегу Днепра
В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Выводы после войны в Украине: Британия увеличит расходы на армию и боеприпасы
Велика Британія, прапор Великої Британії
США выделили $250 млн на поддержку сельского хозяйства в Украине
зерно
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ
В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь