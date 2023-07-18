В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы: что известно

В Крыму во второй раз за день прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают о звуках взрывов в районе города Феодосия, поселка городского типа Советский и соседних селах.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

— В районе Феодосии (Крым) — взрывы. Работает российское ПВО. В пгт Советский (60 км от Феодосии) и соседних селах также был слышен мощный взрыв. Но следов в небе почему-то нет, и ПВО, видно, отработала, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.