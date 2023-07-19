Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський

Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський

Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включно з можливим супроводом конвоями.

Про це на пресконференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром заявив президент України Володимир Зеленський.

– Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами, – сказав він.

Зеленський зазначив, що “і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає”.

– Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв, – додав він.

Зеленський зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери самі звертаються і готові йти коридором.

– І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових, – сказав він.

Читайте також
Власники суден готові продовжувати постачання – Зеленський про вихід РФ із зернової угоди
Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський висловив думку, що РФ завжди, коли так робить, змушує Україну, партнерів, ООН до чогось.

– Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт. Але, слава Богу, є в нас розвідка і вона працює, – зазначив він.

Фото: Мінінфраструктури

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Голова Червоного Хреста зізнався у вивезенні дітей з України до Білорусі: Кулеба закликав МКС відреагувати
Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Ірландія виділяє €5 на гуманітарну допомогу Україні
прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар та Володимир Зеленський
Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили до збитого над Миколаєвом російського БпЛА
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар і Зеленський
Заборона на імпорт зерна з України: п’ять країн ЄС виступили за продовження обмежень
зерно
Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС – ГУР
Запорізька АЕС
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (19.07.2023)
Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Психологічна реабілітація бійців: в одному з центрів Recovery виступив гурт Жадан і Собаки
Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.07.2023)
Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь