Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський
Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включно з можливим супроводом конвоями.
Про це на пресконференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром заявив президент України Володимир Зеленський.
– Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами, – сказав він.
Зеленський зазначив, що “і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає”.
– Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв, – додав він.
Зеленський зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери самі звертаються і готові йти коридором.
– І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових, – сказав він.
Крім того, Зеленський висловив думку, що РФ завжди, коли так робить, змушує Україну, партнерів, ООН до чогось.
– Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт. Але, слава Богу, є в нас розвідка і вона працює, – зазначив він.
Фото: Мінінфраструктури
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька