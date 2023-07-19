Україна вивчає відновлення зернового коридору та супровід його конвоями – Зеленський

Україна вивчає можливість безпечного функціонування зернового коридору, включно з можливим супроводом конвоями.

Про це на пресконференції після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром заявив президент України Володимир Зеленський.

– Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами, – сказав він.

Зеленський зазначив, що “і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає”.

– Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв, – додав він.

Зеленський зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери самі звертаються і готові йти коридором.

– І якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю на відповідь від Міністерства інфраструктури та від наших військових, – сказав він.

Крім того, Зеленський висловив думку, що РФ завжди, коли так робить, змушує Україну, партнерів, ООН до чогось.

– Відкрити щось, зняти санкції з чогось. Багато різних розмов, за лаштунками того, що знає Україна. Подобається комусь це чути чи ні, але це факт. Але, слава Богу, є в нас розвідка і вона працює, – зазначив він.

Фото: Мінінфраструктури

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