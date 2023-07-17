Владельцы судов готовы продолжать поставки — Зеленский о выходе РФ из зернового соглашения

Компании, владеющие судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция будут обеспечивать проход судов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщил его спикер Сергей Никифоров в соцсети Facebook.

— Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, — то все готовы продолжать поставки зерна, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в зерновой инициативе было два соглашения: Украина, Турция, ООН — в первом, и Турция, Россия, ООН — в другом.

По словам президента, когда Россия говорит, что она останавливает, — она срывает свои договоренности с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. А с Украиной у нее никаких договоренностей не было.

Зеленский дал распоряжение Министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию относительно соглашения, чтобы они ответили ему, что готовы продолжать нашу инициативу.

17 июля, в день завершения действия зерновой сделки, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

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