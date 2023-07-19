Украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Мелитопольском направлении
Силы обороны на Мелитопольском направлении продвинулись еще более чем на километр вдоль линии фронта.
Об этом рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Единые новости во время общения с ведущей Яной Брензей.
— Стоит сделать акцент на Мелитопольском направлении. Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей — более одного километра вдоль линии фронта, — сказал он.
Шершень добавил, что оккупационные российские войска продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.
— Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск, — подчеркнул спикер.
В целом наступательная операция группирования Таврия продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Он также сообщил, что на отрезке фронта Великая Новоселка — Старомайорское в Донецкой области наши ударные подразделения имеют значительный объем работы по наступательным действиям, закрепляются на занятых рубежах, наносят огневое поражение и активно ведут контрбатарейную борьбу.
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