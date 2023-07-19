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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Мелитопольском направлении

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны на Мелитопольском направлении продвинулись еще более чем на километр вдоль линии фронта.

Об этом рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Единые новости во время общения с ведущей Яной Брензей.

— Стоит сделать акцент на Мелитопольском направлении. Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей — более одного километра вдоль линии фронта, — сказал он.

Шершень добавил, что оккупационные российские войска продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

— Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск, — подчеркнул спикер.

В целом наступательная операция группирования Таврия продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Мелитопольском направлении

Скриншот: Google Maps

Он также сообщил, что на отрезке фронта Великая Новоселка — Старомайорское в Донецкой области наши ударные подразделения имеют значительный объем работы по наступательным действиям, закрепляются на занятых рубежах, наносят огневое поражение и активно ведут контрбатарейную борьбу.

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Украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Мелитопольском направлении

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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