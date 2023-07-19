Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку
Сили оборони на Мелітопольському напрямку просунулися ще на понад кілометр уздовж лінії фронту.
Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування із ведучою Яною Брензей.
— Варто зробити акцент на Мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту, – сказав він.
Шершень додав, що окупаційні російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.
— Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, – наголосив речник.
Загалом наступальна операція угруповання Таврія триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Він також повідомив, що на відрізку фронту Велика Новосілка — Старомайорське на Донеччині наші ударні підрозділи мають значний обсяг роботи щодо наступальних дій, закріплюються на зайнятих рубежах, завдають вогневого ураження та активно ведуть контрбатарейну боротьбу.
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