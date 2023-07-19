Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку

Сили оборони на Мелітопольському напрямку просунулися ще на понад кілометр уздовж лінії фронту.

Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування із ведучою Яною Брензей.

— Варто зробити акцент на Мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту, – сказав він.

Шершень додав, що окупаційні російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

— Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, – наголосив речник.

Загалом наступальна операція угруповання Таврія триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Він також повідомив, що на відрізку фронту Велика Новосілка — Старомайорське на Донеччині наші ударні підрозділи мають значний обсяг роботи щодо наступальних дій, закріплюються на зайнятих рубежах, завдають вогневого ураження та активно ведуть контрбатарейну боротьбу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.