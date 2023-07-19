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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони на Мелітопольському напрямку просунулися ще на понад кілометр уздовж лінії фронту.

Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування із ведучою Яною Брензей.

— Варто зробити акцент на Мелітопольскому напрямку. Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин – більше одного кілометра уздовж лінії фронту, – сказав він.

Шершень додав, що окупаційні російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

— Це для нас важливо. Ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, – наголосив речник.

Загалом наступальна операція угруповання Таврія триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку

Скриншот: Google Maps

Він також повідомив, що на відрізку фронту Велика Новосілка — Старомайорське на Донеччині наші ударні підрозділи мають значний обсяг роботи щодо наступальних дій, закріплюються на зайнятих рубежах, завдають вогневого ураження та активно ведуть контрбатарейну боротьбу.

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Українські військові просунулися на понад 1 км на Мелітопольському напрямку

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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