Шесть ракет, 46 дронов и еще почти полсотни оккупантов уничтожили ВСУ за сутки

Потери РФ в живой силе достигли почти 239,5 тыс. убитыми, из которых за последние сутки Силы обороны ликвидировали 470.

Об этом сообщает в утренней сводке 19 июля Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники продолжают уничтожать также боевую технику и вооружение врага.

В частности только за один день уничтожено 31 артиллерийскую систему, 46 беспилотников и шесть крылатых ракет, которым враг обстреливает мирные города.

Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года:

личный состав — около 239 480 (+470);

танки — 4 123 (+4);

боевые бронированные машины — 8 059 (+8);

артиллерийские системы — 4 573 (+310);

РСЗО — 689;

средства ПВО — 430 (+2);

самолеты — 315;

вертолеты — 310;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 885 (+46);

крылатые ракеты — 1 279 (+6);

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 7 105 (+19);

специальная техника — 683 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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