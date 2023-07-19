Шесть ракет, 46 дронов и еще почти полсотни оккупантов уничтожили ВСУ за сутки
Потери РФ в живой силе достигли почти 239,5 тыс. убитыми, из которых за последние сутки Силы обороны ликвидировали 470.
Об этом сообщает в утренней сводке 19 июля Генеральный штаб ВСУ.
Украинские защитники продолжают уничтожать также боевую технику и вооружение врага.
В частности только за один день уничтожено 31 артиллерийскую систему, 46 беспилотников и шесть крылатых ракет, которым враг обстреливает мирные города.
Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года:
- личный состав — около 239 480 (+470);
- танки — 4 123 (+4);
- боевые бронированные машины — 8 059 (+8);
- артиллерийские системы — 4 573 (+310);
- РСЗО — 689;
- средства ПВО — 430 (+2);
- самолеты — 315;
- вертолеты — 310;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 885 (+46);
- крылатые ракеты — 1 279 (+6);
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 7 105 (+19);
- специальная техника — 683 (+6).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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