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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Мятеж Пригожина был серьезным, став переломным моментом для Путина — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что у владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина были абсолютно серьезные намерения относительно смены власти в РФ путем военного переворота.

— То есть он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в РФ. Скажу так, потому что я не пророк, чтобы предсказать все возможные сценарии. Однако все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили, — заявил дипломат в интервью CNN.

В то же время, по его мнению, основной урок мятежа вагнеровцев заключался в том, что слабость режима Путина была раскрыта перед всем миром, но самое главное — перед российским народом.

По его словам, российский диктатор на протяжении своего правления всегда открыто уничтожал своих врагов, но не в этот раз — он “пошел на торг и сделку”.

— Это реально переломный момент, — подытожил Кулеба.

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Война в Украине, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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