Мятеж Пригожина был серьезным, став переломным моментом для Путина — Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что у владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина были абсолютно серьезные намерения относительно смены власти в РФ путем военного переворота.
— То есть он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в РФ. Скажу так, потому что я не пророк, чтобы предсказать все возможные сценарии. Однако все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили, — заявил дипломат в интервью CNN.
В то же время, по его мнению, основной урок мятежа вагнеровцев заключался в том, что слабость режима Путина была раскрыта перед всем миром, но самое главное — перед российским народом.
По его словам, российский диктатор на протяжении своего правления всегда открыто уничтожал своих врагов, но не в этот раз — он “пошел на торг и сделку”.
— Это реально переломный момент, — подытожил Кулеба.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая