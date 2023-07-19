Заколот Пригожина був серйозним, ставши переламним моментом для Путіна – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що у власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина були абсолютно серйозні наміри щодо зміни влади в РФ шляхом військового перевороту.

– Тобто він хотів створити умови, за яких його визнають джерелом справжньої влади в РФ. Скажу так, бо я не пророк, щоб передбачити всі можливі сценарії. Проте все ще неясно, що змусило його змінити свої наміри, які аргументи переконали, – заявив дипломат в інтерв’ю CNN.

Водночас, на його думку, основний урок заколоту вагнерівців полягав у тому, що слабкість режиму Путіна була розкрита перед усім світом, але найголовніше – перед російським народом.

За його словами, російський диктатор протягом свого правління завжди відкрито знищував своїх ворогів, але не цього разу – він “пішов на торг і угоду”.

– Це реально переламний момент, – підсумував Кулеба.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.