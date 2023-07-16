Три недели после мятежа Пригожина: решили ли в Кремле судьбу ЧВК Вагнера

Лишь на днях в России начали формироваться временные договоренности по поводу будущего частной военной компании Вагнера после неудачного мятежа ее владельца Евгения Пригожина 23-24 июня.

Так, 12 июля в Минобороны России объявили, что ЧВК Вагнера передала 2 тыс. единиц военной техники, в том числе танки.

Еще через три дня появилась информация, что по крайней мере незначительная часть вагнеровцев прибыла в лагерь в Беларуси.

Одновременно с этим возобновили деятельность определенные группы в социальных сетях, связанные с ЧВК Вагнера.

Кстати, сосредоточились там на освещении деятельности группы в Африке.

По мнению представителей разведки Минобороны Великобритании, все эти факты указывают на то, что в Кремле, вероятно, готовы принять стремление вагнеровцев сохранить свое широкое присутствие на континенте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Ministry of Defence

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