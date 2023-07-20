Карта боевых действий на 20.07.2023 – ситуация на фронте
На 512-е сутки полномасштабной войны на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло около 30 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 20.07.2023
Потери РФ на 20 июля 2023
- личного состава – около 240 010 (+530),
- танков ‒ 4 129 (+6),
- боевых бронированных машин – 8 065 (+6),
- артиллерийских систем – 4 592 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 692 (+3),
- средств противовоздушной обороны ‒ 433 (+3)
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 918 (+33),
- крылатых ракет ‒ 1 293 (+14),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 134 (+29),
- специальной техники – 685 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 512-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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