Карта бойових дій на 20.07.2023 – ситуація на фронті

На 512-ту добу повномасштабної війни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 20.07.2023

Втрати РФ на 20 липня 2023

особового складу ‒ близько 240 010 (+530),

танків ‒ 4 129 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6),

артилерійських систем – 4 592 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 692 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 433 (+3)

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 918 (+33),

крилатих ракет ‒ 1 293 (+14),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 134 (+29),

спеціальної техніки ‒ 685 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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