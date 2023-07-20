Карта бойових дій на 20.07.2023 – ситуація на фронті
На 512-ту добу повномасштабної війни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 20.07.2023
Втрати РФ на 20 липня 2023
- особового складу ‒ близько 240 010 (+530),
- танків ‒ 4 129 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6),
- артилерійських систем – 4 592 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 692 (+3),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 433 (+3)
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 310,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 918 (+33),
- крилатих ракет ‒ 1 293 (+14),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 134 (+29),
- спеціальної техніки ‒ 685 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька