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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 20.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 512-ту добу повномасштабної війни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 20.07.2023

Карта бойових дій 20 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 20 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 240 010 (+530),
  • танків ‒ 4 129 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 065 (+6),
  • артилерійських систем – 4 592 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 692 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 433 (+3)
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 310,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 918 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 1 293 (+14),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 134 (+29),
  • спеціальної техніки ‒ 685 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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Оксана Лотоцька
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