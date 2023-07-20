РФ не может пользоваться трассой Таврида из-за взрыва на полигоне в Крыму — ISW
Оккупанты не могут пользоваться трассой Таврида, соединяющей восточный Крым с Севастополем, из-за взрыва, произошедшего 19 июля на полигоне российских захватчиков в Кировском районе на юго-востоке Крыма.
Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).
— Российские и украинские источники сообщили, что российские склады боеприпасов сдетонировали после взрыва на Старокрымском полигоне в Кировском районе, — говорят аналитики.
По их данным, на геолокационных кадрах зафиксированы взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов к югу от Айвазовского, расположенного в 25 км к северо-западу от Феодосии.
Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов накануне сообщил, что в результате взрывов загорелась свалка, и предупредил о блокировании движения по трассе Таврида до устранения последствий пожара. Он также объявил об эвакуации 2 тыс. жителей.
Оккупационные власти так и не назвали причину взрыва, не обвинив традиционно в нем Украину. Хотя такие попытки предпринимали некоторые российские пропагандисты.
В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что глава ГУР Кирилл Буданов якобы подтвердил причастность украинских сил к взрыву.
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