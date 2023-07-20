РФ не може користуватися трасою Таврида через вибух на полігоні в Криму – ISW

Окупанти не можуть користуватися трасою Таврида, що з’єднує східний Крим із Севастополем, через вибух, що стався 19 липня на полігоні російських загарбників у Кіровському районі на південному сході Криму.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

– Російські та українські джерела повідомили, що російські склади боєприпасів здетонували після вибуху на Старокримському полігоні в Кіровському районі, – кажуть аналітики.

За їхніми даними, на геолокаційних кадрах зафіксовано вибухи на складі боєприпасів російських окупантів на південь від Айвазовського, що розташоване за 25 км на північний захід від Феодосії.

Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов напередодні повідомив, що внаслідок вибухів загорілося сміттєзвалище, та попередив про блокування руху трасою Таврида до усунення наслідків пожежі. Він також оголосив про евакуацію 2 тис. жителів.

Окупаційна влада так і не назвала причину вибуху, не звинувативши традиційно у ньому Україну. Хоча такі спроби робили деякі російські пропагандисти.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов спростував заяви про те, що очільник ГУР Кирило Буданов нібито підтвердив причетність українських сил до вибуху.

Фото: Моніторинговий Telegram-канал

Джерело : ISW

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