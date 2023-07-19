В районе Старого Крыма детонирует склад с БК
Ночью 19 июля в районе пока оккупированного Старого Крыма зафиксировано попадание в склад с боекомплектом.
Сейчас там продолжается детонация, сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
От взрывов проснулись даже люди в Судаке.
Напомним, что ночью была информация о серии мощных взрывов в бухте временно оккупированного Севастополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Мониторинговый Telegram-канал
Фото: Мониторинговый Telegram-канал
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая