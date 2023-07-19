В районе Старого Крыма детонирует склад с БК

Ночью 19 июля в районе пока оккупированного Старого Крыма зафиксировано попадание в склад с боекомплектом.

Сейчас там продолжается детонация, сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

От взрывов проснулись даже люди в Судаке.

Напомним, что ночью была информация о серии мощных взрывов в бухте временно оккупированного Севастополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Мониторинговый Telegram-канал

Фото: Мониторинговый Telegram-канал

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