РФ ударила по Николаеву, Одессе, Сумах и Черниговской области ракетами и Shahed: что известно о последствиях
Ночью 20 июля РФ атаковала крылатыми ракетами различного базирования и Shahed четыре области Украины — Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Черниговскую — из Крыма и акватории Черного моря.
Страна-агрессор в целом выпустила 38 боеприпасов — 19 ракет и 19 дронов, из которых 18 удалось сбить силам ПВО — два Калибра, три Искандер-К и 13 Шахедов.
К сожалению, есть попадания в портах, в торговых сетях и по жилым домам, также известно о более 20 пострадавших. Подробно о последствиях воздушной атаки — в материале.
Николаев
Этот регион больше всего пострадал этой ночью от российского террора.
По данным ОВА, около 03:03 оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву — разрушено несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, который уже ликвидирован. Еще продолжается разбор завалов.
Повреждены также несколько соседних многоэтажек, где вылетели окна, около 15 гаражей.
В целом пострадали 19 человек, восемь из которых обратились к врачам за помощью, двое из них госпитализированы, в том числе ребенок.
Одесса и область
В центре Одессы в результате российской атаки есть разрушения, начался пожар на площади 300 кв. м, госпитализированы двое пострадавших.
Также есть прилет на территории области.
Взрывы в Сумах
Также сегодня ночью, около 01.30, в Сумах слышали взрывы — силы ПВО работали по дронам-камикадзе типа Shahed 136.
По данным ОВА , один сбили, второй подбили, а третий, к сожалению, попал в здание одного из детских лагерей. В результате попадания начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
Ранена медсестра, которой на месте оказали помощь врачи скорой помощи.
Под завалами здания спасатели не обнаружили людей.
Черниговщина
В Черниговской области под ударом дронов-камикадзе оказалась Семеновка , где есть попадания в жилые дома. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Продолжается отселение жителей.
Кроме того, Новгород-Северскую громаду враг обстрелял из артиллерии (14 приходов), РСЗО (36 взрывов), минометов — 7, еще три — вероятно, НАР запущены с вертолета.
Днепропетровская область
Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, выпустив почти полтора десятка снарядов. Есть попадания в самом Никополе и Марганецкой общине, однако обошлось без пострадавших.
Повреждены жилая девятиэтажка, частное предприятие, автостоянка и машина.
Кроме того, под утро враг ударил еще и по Мировской общине. Здесь пострадали агрофирма, инфраструктурный объект и четыре жилых дома.
Харьковская область
Утром российские оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района. Погиб 40-летний гражданский мужчина.
В результате обстрелов Купянска из самоходного миномета Тюльпан повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, сообщает ОВА.
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