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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ ударила по Николаеву, Одессе, Сумах и Черниговской области ракетами и Shahed: что известно о последствиях

Обстріл Сум 20 липня
Фото: ГСЧС

Ночью 20 июля РФ атаковала крылатыми ракетами различного базирования и Shahed четыре области Украины — Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Черниговскую — из Крыма и акватории Черного моря.

Страна-агрессор в целом выпустила 38 боеприпасов — 19 ракет и 19 дронов, из которых 18 удалось сбить силам ПВО — два Калибра, три Искандер-К и 13 Шахедов.

К сожалению, есть попадания в портах, в торговых сетях и по жилым домам, также известно о более 20 пострадавших. Подробно о последствиях воздушной атаки — в материале.

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Николаев

Этот регион больше всего пострадал этой ночью от российского террора.

По данным ОВА, около 03:03 оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву — разрушено несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, который уже ликвидирован. Еще продолжается разбор завалов.

Повреждены также несколько соседних многоэтажек, где вылетели окна, около 15 гаражей.

В целом пострадали 19 человек, восемь из которых обратились к врачам за помощью, двое из них госпитализированы, в том числе ребенок.

Одесса и область

В центре Одессы в результате российской атаки есть разрушения, начался пожар на площади 300 кв. м, госпитализированы двое пострадавших.

Также есть прилет на территории области.

Взрывы в Сумах

Также сегодня ночью, около 01.30, в Сумах слышали взрывы — силы ПВО работали по дронам-камикадзе типа Shahed 136.

По данным ОВА , один сбили, второй подбили, а третий, к сожалению, попал в здание одного из детских лагерей. В результате попадания начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Ранена медсестра, которой на месте оказали помощь врачи скорой помощи.

Под завалами здания спасатели не обнаружили людей.

Черниговщина

В Черниговской области под ударом дронов-камикадзе оказалась Семеновка , где есть попадания в жилые дома. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Продолжается отселение жителей.

Кроме того, Новгород-Северскую громаду враг обстрелял из артиллерии (14 приходов), РСЗО (36 взрывов), минометов — 7, еще три — вероятно, НАР запущены с вертолета.

Обстріл Чернігівщини 20 липня

Фото: Чернігівська ОДА

Днепропетровская область

Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, выпустив почти полтора десятка снарядов. Есть попадания в самом Никополе и Марганецкой общине, однако обошлось без пострадавших.

Повреждены жилая девятиэтажка, частное предприятие, автостоянка и машина.

Кроме того, под утро враг ударил еще и по Мировской общине. Здесь пострадали агрофирма, инфраструктурный объект и четыре жилых дома.

Харьковская область

Утром российские оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района. Погиб 40-летний гражданский мужчина.

В результате обстрелов Купянска из самоходного миномета Тюльпан повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов, сообщает ОВА.

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