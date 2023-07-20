РФ вдарила по Миколаєву, Одесі, Сумах і Чернігівщині ракетами та Shahed: що відомо про наслідки

Вночі 20 липня РФ атакувала крилатими ракетами різного базування та Shahed чотири області України – Одеську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську – з Криму та акваторії Чорного моря.

Країна-агресор загалом випустила 38 боєприпасів – 19 ракет та 19 дронів, з яких 18 вдалося збити силам ППО – два Калібри, три Іскандер-К та 13 Шахедів.

На жаль, є влучання в портах, у торгових мережах та по житлових будинках, також відомо про понад 20 постраждалих. Детально про наслідки повітряної атаки – у матеріалі.

Миколаїв

Цей регіон найбільше постраждав цієї ночі від російського терору.

За даними ОВА, близько 03:03 окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву – зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вже ліквідовано. Ще триває розбір завалів.

Пошкоджено також кілька сусідніх багатоповерхівок, де повилітали вікна, близько 15 гаражів.

Загалом постраждало 19 осіб, вісім з яких звернулися до лікарів за допомогою, двох із них госпіталізовано, зокрема дитину.

Одеса та область

У центрі Одеси внаслідок російської атаки є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 кв. м, госпіталізовано двох постраждалих.

Також є приліт на території області.

Вибухи в Сумах

Також сьогодні вночі, близько 01.30, в Сумах чули вибухи – сили ППО працювали по дронах-камікадзе типу Shahed 136.

За даними ОВА , один збили, другий підбили, а третій, на жаль, влучив у будівлю одного із дитячих таборів. Внаслідок влучання почалася пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Поранено медсестру, якій на місці надали допомогу лікарі швидкої.

Під завалами будівлі рятувальники не виявили людей.

Чернігівщина

У Чернігівській області під ударом дронів-камікадзе опинилася Семенівка , де є влучання в житлові будинки. Точна кількість потерпілих ще невідома. Триває відселення мешканців.

Окрім того, Новгород-Сіверську громаду ворог обстріляв із артилерії (14 приходів), РСЗВ (36 вибухів), мінометів – 7, ще три – ймовірно, НАР запущені з вертольоту.

Дніпропетровська область

Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, випустивши майже півтора десятка снарядів. Є влучання у самому Нікополі та Марганецькій громаді, проте минулося без постраждалих.

Пошкоджено житлову дев’ятиповерхівку, приватне підприємство, автостоянку та машина.

Окрім того, під ранок ворог вдарив ще й по Мирівській громаді. Тут постраждали агрофірма, інфраструктурний об’єкт та чотири житлові будинки.

Харківщина

Зранку російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Загинув 40-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілів Куп’янська із самохідного міномету Тюльпан пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, повідомляє ОВА.

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