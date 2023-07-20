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Валентина Летяк, редактор ленты

Россия может усилить атаки осенью, но сосредоточится на дронах — Мусиенко

Россия может усилить атаки осенью, но сосредоточится на дронах — Мусиенко
Фото: Getty Images

Осенью РФ может сосредоточиться на обстрелах Украины именно дронами, время от времени комбинируя с ракетными обстрелами.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

— У них все циклично. То, что было прошлой осенью, может быть и этой. В этом смысле они несколько прогнозируемы и могут атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Вместе с тем будут пытаться атаковать и наши военные объекты, выискивать склады с оружием и нарушать нашу логистику, потому что украинское контрнаступление будет продолжаться, — объяснил военный эксперт.

По его словам, враг может повторить атаки по энергетической инфраструктуре и нефтебазам, а также наносить удары вдоль линии фронта и близком тылу с целью остановки контрнаступления, но это еще зависит от развития военной ситуации.

— Это один из сценариев развития событий. Но мы должны исходить из того, что если им не удалось тогда, то почему им это должно удаться сейчас? Хотя угроза и риски, конечно, есть, — добавил Мусиенко.

Относительно возможного изменения тактики РФ в обстрелах, он считает, что агрессор может больше сосредоточится на использовании дронов, а не ракет.

— Сейчас, возможно, будут делать больше акцент на дронах на определенных территориях. Возможно, менять тактику их применения, пусковые площадки и т. п. Но все будет подобное, в принципе. Возможно, с меньшим количеством стратегической авиации, поскольку ракет может становиться меньше, чем было в прошлом году (хотя их еще производят). Акцент именно на дроны, потому что их производят много. Мы видим, как Иран их быстро поставляет в Россию, — подытожил эксперт.

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Источник: Главред
Война в Украине, Дрони, Александр Мусиенко, Ракетные удары России, Російська агресія
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