Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко

Восени РФ може зосередитися на обстрілах України саме дронами, час від часу комбінуючи з ракетними обстрілами.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтервʼю Главреду.

– У них все циклічно. Те, що було минулої осені, може бути й цієї. В цьому сенсі вони дещо прогнозовані і можуть атакувати об’єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим будуть намагатися атакувати і наші військові об’єкти, вишукувати склади зі зброєю та порушувати нашу логістику, тому що український контрнаступ триватиме, – пояснив військовий експерт.

За його словами, ворог може повторити аткаки по енергетичній інфраструктурі та нафтобазах, а також завдавати ударів уздовж лінії фронту та близькому тилу з метою зупинки контрнаступу, але це ще залежить від розвитку військової ситуації.

– Це один зі сценаріїв розвитку подій. Але ми маємо виходити з того, що якщо їм не вдалося тоді, то чому їм має це вдатися зараз? Хоча загроза і ризики, звичайно, є, – додав Мусієнко.

Щодо можливої зміни тактики РФ в обстрілах, він вважає, що агресор може більше зосередитися на використанні дронів, а не ракет.

– Зараз, можливо, будуть робити більше акцент на дронах на певних територіях. Можливо, змінювати тактику їхнього застосування, пускові майданчики тощо. Але все буде подібне, в принципі. Можливо, з меншою кількістю стратегічної авіації, оскільки ракет може ставати менше, ніж було минулого року (хоча їх ще виробляють). Акцент саме на дрони, тому що їх виробляють багато. Ми бачимо, як Іран їх швидко постачає до Росії, – підсумував експерт.

Джерело : Главред

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