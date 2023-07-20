Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості: що відомо про БпЛА Phoenix Ghost
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко

Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко
Фото: Getty Images

Восени РФ може зосередитися на обстрілах України саме дронами, час від часу комбінуючи з ракетними обстрілами.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтервʼю Главреду.

– У них все циклічно. Те, що було минулої осені, може бути й цієї. В цьому сенсі вони дещо прогнозовані і можуть атакувати об’єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим будуть намагатися атакувати і наші військові об’єкти, вишукувати склади зі зброєю та порушувати нашу логістику, тому що український контрнаступ триватиме, – пояснив військовий експерт.

За його словами, ворог може повторити аткаки по енергетичній інфраструктурі та нафтобазах, а також завдавати ударів уздовж лінії фронту та близькому тилу з метою зупинки контрнаступу, але це ще залежить від розвитку військової ситуації.

– Це один зі сценаріїв розвитку подій. Але ми маємо виходити з того, що якщо їм не вдалося тоді, то чому їм має це вдатися зараз? Хоча загроза і ризики, звичайно, є, – додав Мусієнко.

Щодо можливої зміни тактики РФ в обстрілах, він вважає, що агресор може більше зосередитися на використанні дронів, а не ракет.

– Зараз, можливо, будуть робити більше акцент на дронах на певних територіях. Можливо, змінювати тактику їхнього застосування, пускові майданчики тощо. Але все буде подібне, в принципі. Можливо, з меншою кількістю стратегічної авіації, оскільки ракет може ставати менше, ніж було минулого року (хоча їх ще виробляють). Акцент саме на дрони, тому що їх виробляють багато. Ми бачимо, як Іран їх швидко постачає до Росії, – підсумував експерт.

Читайте також
РФ вдарила по Миколаєву, Одесі, Сумах і Чернігівщині ракетами та Shahed: що відомо про наслідки
Обстріл Сум 20 липня

Джерело: Главред
Війна в Україні, Дрони, Олександр Мусієнко, Ракетні удари Росії, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Неприйнятно! У Румунії відреагували на удари РФ по портах та спроби заблокувати судноплавство
глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску
Євросоюз продовжив на шість місяців секторальні економічні санкції проти РФ
Санкції проти РФ
Сирський: попри брак зброї, ЗСУ щодня просуваються від 0,5 до 1 км під Бахмутом
Олександр Сирський
Глава МІ6 вважає Китай та його лідера “абсолютно причетними” до вторгнення РФ в Україну
Всекитайські збори народних представників
Варварські удари по портах і знищення українського зерна призведуть до світової кризи – Боррель
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)
Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)
Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)
Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
Росія може посилити атаки восени, але зосередиться на дронах – Мусієнко
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь