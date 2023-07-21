США подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов
Соединенные Штаты Америки подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов в войне против России.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби.
— Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, находятся в руках Украины и разворачиваются на фронте в рамках борьбы Киева против России, — говорится в материале.
Напомним, что США передали Украине кассетные снаряды калибра 155-мм в рамках пакета военной помощи на сумму около $800 млн.
Американский президент Джо Байден заявил, что предоставление кассетных боеприпасов не будет на постоянной основе — это на переходный период, пока США не увеличат производство 155-мм снарядов.
Фото: Wikipedia
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