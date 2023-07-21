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Валентина Чорна, редактор ленты

США подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов

Касетні боєприпаси

Соединенные Штаты Америки подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов в войне против России.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби.

— Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, находятся в руках Украины и разворачиваются на фронте в рамках борьбы Киева против России, — говорится в материале.

Напомним, что США передали Украине кассетные снаряды калибра 155-мм в рамках пакета военной помощи на сумму около $800 млн.

Американский президент Джо Байден заявил, что предоставление кассетных боеприпасов не будет на постоянной основе — это на переходный период, пока США не увеличат производство 155-мм снарядов.

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Фото: Wikipedia

Білий дім, Война в Украине, касетні боєприпаси, Російська агресія, США
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