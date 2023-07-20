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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сырский: несмотря на нехватку оружия, ВСУ ежедневно продвигаются от 0,5 до 1 км под Бахмутом

Олександр Сирський

На Бахмутском направлении оккупанты имеют преимущество в количестве личного состава и вооружения, поэтому украинские военные могут ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. Впрочем, несмотря на эти факторы ВСУ ежедневно продвигаются в тыл врага от 0,5 до 1 км.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский в интервью BBC комментируя ситуацию вокруг Бахмута.

– На Лиманском направлении сосредоточены основные силы российской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как нам хотелось бы, – сказал он.

Сырский отметил, что российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии, и самое главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами.

– То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны добиваться успеха. И сейчас мы движемся вперед, – сказал генерал.

Несмотря на все выше указанное, командующий отметил, что ежедневно украинские силы продвигаются вперед на расстояние от 0,5 до 1 км, и отметил, что каждая наступательная операция продумана.

– Каждый день таких наступательных действий детально планируется, поэтому у нас значительно меньше потери в личном составе. И достигаем успеха в основном благодаря применению маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл, – сказал Сырский.

Отвечая на вопрос, хватило ли ему времени, войск, амуниции, подготовки к наступлению, Сырский сказал, что “никогда не бывает достаточно ни войск, ни вооружения, ни боеприпасов. Для каждого военного, как правило, это большая проблема”.

– Для нас это особенно, ведь очень большой размах зоны проведения боевых действий. И боевые действия ведутся по разным направлениям. И в целом российские войска имеют преимущество, – пояснил он.

Кроме того, он назвал отвоевание Бахмута “принципиальным делом, делом чести”, поскольку во время обороны города погибли многие побратимы, украинские военнослужащие.

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Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Источник: BBC Украина
Бахмут, Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
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