Сирський: попри брак зброї, ЗСУ щодня просуваються від 0,5 до 1 км під Бахмутом

На Бахмутському напрямку окупанти мають перевагу у кількості особового складу та озброєння, тож українські військові можуть відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. Втім попри ці фактори ЗСУ щодня просуваються у тил ворога від 0,5 до 1 км.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю BBC коментуючи ситуацію навколо Бахмуту.

– На Лиманському напрямку зосереджені основні сили російської армії. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування справді йдуть не так швидко, як нам хотілося б, – сказав він.

Сирський наголосив, що російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії, й найголовніше – значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами.

– Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед, – сказав генерал.

Не дивлячись на все вище вказане, командувач зазначив, що щодня українські сили просуваються вперед на відстань від 0,5 до 1 км, та зазначив, що кожна наступальна операція продумана.

– Кожен день таких наступальних дій детально планується, тому в нас значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху здебільшого завдяки застосуванню маневру, ударами у фланг, обходом, охопленням і виходом у тил, – сказав Сирський.

Відповідаючи на запитання, чи вистачило йому часу, військ, амуніції, підготовки до наступу, Сирський сказав, що “ніколи не буває достатньо ні військ, ні озброєння, ні боєприпасів. Для кожного військового, як правило, це велика проблема”.

– Для нас це особливо, адже дуже великий розмах зони проведення бойових дій. І бойові дії ведуться за різними напрямками. І загалом російські війська мають перевагу, – пояснив він.

Окрім того, він назвав відвоювання Бахмута “принциповою справою, справою честі”, оскільки під час оборони міста загинули багато побратимів, українських військовослужбовців.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Джерело : BBC Україна

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