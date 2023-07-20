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Марта Бондаренко, редактор ленты

Созданы все условия для возвращения Бахмута — Сырский

Созданы все условия для возвращения Бахмута — Сырский
Фото: Офис президента

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский не согласен с заявлениями Запада, что Бахмут не имеет никакого стратегического значения и поэтому не стоит таких битв.

По его словам, этот город является центром сосредоточения основных направлений и дорог. Например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть возле Бахмута сходятся все те пути.

Российские войска, получив контроль над этими путями, могут наступать в трех операционных направлениях. К тому же вокруг Бахмута сосредоточен ряд господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг. Эти высоты помогут ВСУ в дальнейших наступательных действиях.

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В трех километрах за Бахмутом стоит город Часов Яр. Поэтому очень важно остановить врага в Бахмуте.

По словам Сырского, ЧВК Вагнера допустила огромную ошибку, когда сунулись в Бахмут. Вагнеровцы понесли там огромные потери и поэтому потеряли боеспособность.

— В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями. Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться, — подчеркнул генерал-полковник Александр Сырский.

Относительно общей тенденции контрнаступления командующий заявил, что хотелось бы более быстрого продвижения, однако важно взвешенно и продуманно планировать каждую операцию. К сожалению, мы пока не имеем преимущества над россиянами в количестве войск и артиллерии.

Но несмотря на это каждый день украинские воины продвигаются вперед на расстояние от 0,5 до 1 км. То есть ВСУ отвоевывают землю и наступают.

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Бахмут

Источник: BBC Украина
Бахмут, Война в Украине, Александр Сырский
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