Для проведения диверсий: РФ перебросила к границе с Украиной новую ДРГ

Российские оккупанты перебросили в Брянскую область новый отряд диверсантов, который должен выполнять задачи на территории Украины.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

По их данным, в город Стародуб уже прибыл отряд 24-й отдельной гвардейской бригады специального значения из Читы. Эти военнослужащие заменят 22-ю отдельную бригаду спецназначения.

Отмечается, что перед ними поставлены задачи по проведению диверсионных действий на территории Украины. Кроме того, оккупанты должны противодействовать брянским партизанам.

Напомним, что ранее командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что российские ДРГ активизировались на севере, но ВСУ готовы к любым угрозам.

Фото: Командование Объединенных сил ВС Украины

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