Российские ДРГ активизировались на севере, но ВСУ готовы к любым угрозам – Наев

В северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления. Оккупанты обстреливают эти территории из РСЗО, артиллерии, минометов и наносят авиаудары.

— Также замечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные группы, — сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

В то же время заверил, что силы оперативно-стратегической группировки войск Север полностью готовы к отражению любых угроз со стороны РФ.

По его словам, Генштаб предусмотрел меры усиления позиций в случае возможного обострения ситуации, однако на сегодняшний день количество сил и средств на данном направлении достаточное.

— В целом РФ не оставляет попыток проведения боевых действий на этих направлениях. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры, прежде всего для защиты мирного населения и усиления возможностей наших войск, — подытожил Наев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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