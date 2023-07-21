Для вчинення диверсій: РФ перекинула до кордону з Україною нову ДРГ
Російські окупанти перекинули у Брянську область новий загін диверсантів, які повинні виконувати завдання на території України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
За їхніми даними, до міста Стародуб вже прибув загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити. Ці військовослужбовці замінять 22-гу окрему бригаду спецпризначення.
Зазначається, що перед ними поставлені завдання з проведення диверсійних дій на території України. Крім того, окупанти мають протидіяти брянським партизанам.
Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що російські ДРГ активізувалися на півночі, але ЗСУ готові до будь-яких загроз.
Фото: Командування Об’єднаних сил ЗС України
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