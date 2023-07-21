Кабмин национализировал АО Сенс Банк: что это значит для клиентов

Кабмин принял решение об участии государства в выведении с рынка АО Сенс Банк (бывший Альфа-Банк) для обеспечения стабильности финансовой системы Украины и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

— Сегодня, 21 июня, Кабинет Министров Украины принял постановление “Об участии государства в выведении системно важного банка с рынка” относительно участия государства в лице Министерства финансов Украины в выведении с рынка системно важного банка АО Сенс Банк, что позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу банка, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банка, в связи с применением к владельцам существенного участия в банке санкций, и предотвратить негативные последствия на финансовом рынке, — говорится в сообщении.

Национализация Сенс Банка не повлияет на выполнение финучреждением своих обязательств перед вкладчиками и клиентами. Органом управления корпоративными правами по акциям банка, принадлежащих государству, определен Минфин Украины.

Процедура национализации банка, в том числе, назначение нового руководства будет обеспечена как можно быстрее для его бесперебойной работы. Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка, в случае применения санкций к владельцам существенного участия в банке.

После окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов для продажи АО Сенс Банк.

Напомним, что владельцами Сенс Банк являются подсанкционные олигархи РФ. 20 июля правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка АО Сенс Банк (Sense Bank).

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