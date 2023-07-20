Украина национализирует Сенс Банк, владельцами которого являются подсанкционные олигархи РФ: что делать клиентам

Правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка АО Сенс Банк (Sense Bank) – бывший Альфа-Банк. Процесс будет происходить при участии государства, то есть фактически речь идет о национализации финучреждения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

– Правление Национального банка… приняло решение вывести с рынка системно важный банк акционерное общество Сенс Банк и обратилось с предложением к Кабинету министров Украины об участии государства в этой процедуре, — подчеркнул Пышный.

Он уточнил, что “в народе это называют национализацией”, то есть речь идет о выводе банка с рынка при участии государства.

Пышный отметил, что владельцами (окончательными ключевыми акционерами) банка являются подсанкционные российские олигархи: гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Они владеют банком через компании ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург).

– Поддержка Фридманом и Авеном политики страны-агрессора оказывает значительный репутационный риск и имеет существенное негативное влияние на деятельность банка, — заявил Пышный, добавив, что о негативных тенденциях свидетельствуют показатели банка.

Так, регулятивный капитал Сенс Банка за период с 1 апреля 2022-го по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%.

Репутационные риски создает то, что российские олигархи-владельцы банка находятся под санкциями ряда стран мира (Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии) и Евросоюза. Санкции предусматривают блокировку активов. Ограничения ввела и Украина по решению СНБО.

По мнению НБУ, эта ситуация создает угрозу правам вкладчиков и кредиторов Сенс Банка.

Андрей Пышный подчеркнул, что возвращение банка бывшим владельцам исключается.

Дальнейшие действия НБУ

Учитывая системную важность банка, НБУ обратился к правительству и призвал его принять участие в процедуре национализации. Решение ожидается уже завтра.

В Сенс Банке будет действовать временная администрация. Она вводится с пятницы, 21 июля 2023 года.

После принятия Кабмином решения об участии государства в выводе финучреждения с рынка временная администрация продлится не больше двух дней.

– Временная администрация введена. Следующий шаг – взятие банка под контроль. Следующий шаг – получение решения Кабмина по поводу участия государства, а именно покупки банка. Утверждение плана урегулирования, затем назначение руководителей банка… И последний шаг – это передача банка Министерству финансов, — рассказали в Фонде гарантирования вкладов.

Все эти мероприятия планируется осуществить в ближайшие выходные. И в понедельник “банк будет работать в обычном режиме, но с новым собственником”. То есть, его передадут в собственность государства.

В Нацбанке отмечают, что банк критически важен для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности украинцев.

Что ожидает клиентов Сенс Банка

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 июля этого года сумма возможного возмещения вкладов физических лиц (в том числе предпринимателей) составляет 44 323 млн грн.

При временной администрации банковские сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме, без дополнительных ограничений. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

Как объяснили в Фонде гарантирования вкладов:

Ограничений на средства физлиц не будет . То есть клиенты Сенс Банка смогут пользоваться своими средствами на банковских карточках в пределах лимитов, установленных этим финучреждением или Нацбанком.

. То есть клиенты Сенс Банка смогут пользоваться своими средствами на банковских карточках в пределах лимитов, установленных этим финучреждением или Нацбанком. Не будет ограничений на снятие наличных в банкоматах (в пределах установленного лимита).

Не предусмотрены ограничения для физлиц по использованию овердрафтов (кредитование банком расчетного счета клиента при нехватке или отсутствии средств на счете клиента).

Что касается юридических лиц-клиентов банка – сейчас заблокирована Система электронных платежей. Этого требует законодательство. Прием платежей от юрлиц продолжается, а исходные платежи будут происходить с завтрашнего дня. То есть юридические лица “смогут спокойно отправлять свои средства завтра со второй половины дня”.

На период осуществления временной администрации не будут действовать все договоры юрлиц по кредитованию.

В Фонде заверили, что режим работы банка не изменится, поэтому вкладчики и клиенты “должны минимально испытать неудобства”.

Будут функционировать банкоматы, банковские отделения в будние дни будут работать в обычном режиме, а в выходные – без клиентов.

Источник : НБУ

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