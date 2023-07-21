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Кабмін націоналізував АТ Сенс Банк: що це означає для клієнтів

Картка, банківська картка, банк, оплата
Фото: Depositphotos

Кабмін ухвалив рішення про участь держави у виведенні з ринку АТ Сенс Банк для забезпечення стабільності фінансової системи України і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

– Сьогодні, 21 червня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку” щодо участі держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку системно важливого банку АТ Сенс Банк, що дасть змогу забезпечити подальшу стабільну роботу банку, захист інтересів вкладників й інших кредиторів банку, у зв’язку із застосуванням до власників істотної участі у банку санкцій, та запобігти негативним наслідкам на фінансовому ринку, – йдеться у повідомленні.

Націоналізація Сенс Банку не вплине на виконання фінустановою своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами. Органом управління корпоративними правами за акціями банку, що належать державі, визначено Мінфін України.

Процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено якнайшвидше для його безперебійної роботи. Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування санкцій до власників істотної участі у банку.

Після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ Сенс Банк.

Нагадаємо, що власниками Сенс Банк є підсанкційні олігархи РФ. 20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку АТ Сенс Банк (Sense Bank).

Банк, Кабмін, Мінфін
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