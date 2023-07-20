Оккупанты еще не смогли полностью восстановить движение по Крымскому мосту — Юг
Оккупанты до сих пор не смогли полностью восстановить движение транспорта на Крымском мосту.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
– Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они пытаются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили в направлении Крымского моста, – сказала она, отвечая на вопросы ведущих.
Также Гуменюк прокомментировала ситуацию в Черном море, отметив, что подводная лодка, которая применялась во время ночной атаки по югу Украины, скорее всего будет направлена в пункт базирования для пополнения запасов или же произойдет ротация ракетоносителей.
– Сейчас мы знаем, что общая корабельная группировка как раз в процессе ротации. И на боевом дежурстве находятся не менее 10 кораблей в Черном море и один — в Азовском, – сказала она.
Руководитель пресс-центра также отметила, что за минувшие сутки на южном направлении удалось уничтожить не менее 35 российских захватчиков и 11 единиц вражеской техники.
Речь идет, в частности о комплексе видеонаблюдения и крупнокалиберных пушках. Кроме того, уничтожен был склад боеприпасов оккупантов.
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