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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты еще не смогли полностью восстановить движение по Крымскому мосту — Юг

кримський міст
Фото: Pixabay

Оккупанты до сих пор не смогли полностью восстановить движение транспорта на Крымском мосту.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Полноценного восстановления еще не произошло. Но все же они пытаются держать хорошую мину при плохой игре и понемногу запускают легковые автомобили в направлении Крымского моста, – сказала она, отвечая на вопросы ведущих.

Также Гуменюк прокомментировала ситуацию в Черном море, отметив, что подводная лодка, которая применялась во время ночной атаки по югу Украины, скорее всего будет направлена в пункт базирования для пополнения запасов или же произойдет ротация ракетоносителей.

– Сейчас мы знаем, что общая корабельная группировка как раз в процессе ротации. И на боевом дежурстве находятся не менее 10 кораблей в Черном море и один — в Азовском, – сказала она.

Руководитель пресс-центра также отметила, что за минувшие сутки на южном направлении удалось уничтожить не менее 35 российских захватчиков и 11 единиц вражеской техники.

Речь идет, в частности о комплексе видеонаблюдения и крупнокалиберных пушках. Кроме того, уничтожен был склад боеприпасов оккупантов.

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