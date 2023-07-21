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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Минздрава Степанову

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Минздрава Степанову
Фото: УНИАН

НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в госпредприятии Полиграфический комбинат Украина в 2013-2016 годах, когда его возглавлял Максим Степанов, который впоследствии был главой Минздрава в правительстве Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится на сайте НАБУ и в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сказал, что 20 июля Степанову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (Отмывание денег) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава полиграфкомбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и прочего.

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Минздрава Степанову

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по ценам, которые были завышены в 4-6 раз. По этой схеме с предприятия вывели более 450 млн грн.

Кроме того, по версии следствия, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов, что позволяло им получать дополнительное вознаграждение в форме роялти. Кабмин, по инициативе НАБУ и САП, прекратил эти выплаты в начале 2022 года.

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НАБУ утверждает, что часть денег в размере почти $1,5 млн главный подозреваемый легализовал в Украине, в частности путем фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости.

В разоблачении схемы, которая существовала в полиграфкомбинате Украина, приняли участие следователи не только из Украины, но и из Эстонии и Франции.

Всего в деле пятеро подозреваемых. Кроме Степанова, это бывший начальник отдела полиграфкомбината, двое граждан Эстонии, которые работали в компании-прокладке, и еще один украинец, которого считают пособником.

Корупция, Максим Степанов, МОЗ, МОЗ Украины, НАБУ, САП
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