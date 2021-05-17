Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главную причину, почему в Верховную Раду внесли представление на отставку Максима Стапанова с поста главы Минздрава Украины.

По словам Шмыгаля — это неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

Об этом премьер-министр заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

— Главная причина представления, конечно, — это неудовлетворительные темпы вакцинации. Фактически постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации, — сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что совещания по этому вопросу у президента проходили еженедельно. На них Степанов обещал, что сроки поставок вакцин будут вовремя.

— Но сроки мы все видим, что свидетельствует о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Минздрава и министра как менеджера, — добавил он.

В то же время, глава правительства отметил, что игнорировать позицию народных депутатов, которые собрали 150 голосов для рассмотрения отставки Степанова, не стоит.

Комитет по итогам заседания рекомендовал Раде вынести этот вопрос на голосование и принять решение об отставке самостоятельно.

14 мая в Верховную Раду внесли представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

Соответствующий документ об увольнении главы Минздрава в парламент поступил от премьер-министра Дениса шныряли.