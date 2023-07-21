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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові МОЗ Степанову

НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові МОЗ Степанову
Фото: УНІАН

НАБУ заявило про викриття корупційної схеми в держпідприємстві Поліграфічний комбінат Україна в 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що згодом був головою МОЗ в уряді Дениса Шмигаля.

Про це йдеться на сайті НАБУ та у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах зазначив, що 20 липня Степанову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (Відмивання грошей) Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, посвідчень водія тощо.

НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові МОЗ Степанову

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у 4-6 разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 млн грн.

Крім того, за версією слідства, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабмін, за ініціативи НАБУ і САП, припинив ці виплати на початку 2022 року.

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НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю.

У викритті схеми, яка діяла у поліграфкомбінаті Україна, взяли участь слідчі не лише з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом у справі п’ятеро підозрюваних. Окрім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, та ще один українець, якого вважають співучасником.

Корупція, Максим Степанов, МОЗ, МОЗ України, НАБУ, САП
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