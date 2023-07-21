Не обязательно шесть месяцев: Игнат рассказал, сколько будет длиться обучение на F-16

Обучение украинских пилотов на многофункциональных истребителях F-16 может занять шесть месяцев или даже меньше. Все зависит от квалификации летчиков.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что два украинских пилота прошли тестирование на тренажерах и симуляторах в США. Тогда американские партнеры пришли к выводу, что украинцам, возможно, потребуется и меньше времени на обучение, чем шесть месяцев.

– Это шесть месяцев, возможно, даже меньше… Воздушные силы ВСУ заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца. Но не хочется сейчас кого-то “кормить” теми новостями, которые нам хотелось бы слышать. Дождемся, когда это будет происходить на практике, – подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что украинские летчики уже готовятся к учениям. Они в течение двух месяцев ожидали положительного решения Запада. Сейчас наши специалисты в рамках авиационной коалиции работают над организацией тренировок.

Игнат предположил, что, возможно, обучение будет проходить на разных базах, чтобы ускорить процесс.

– Потому что пропускная способность базы тоже не безгранична. Есть определенное количество тренажеров, инструкторов, учебных самолетов, — заявил спикер.

Как будут проходить учения

Юрий Игнат объяснил, что сначала это будет первоначальная подготовка – тренажеры и симуляторы.

Далее – полеты с инструктором, затем самостоятельные полеты уже на истребителях, после чего – тактическое применение самолетов.

– И самое главное – что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения. Арсенал вооружения у F-16 очень широк – это десятки и десятки единиц различных очень эффективных авиационных крылатых высокоточных ракет, бомб и т.д. Все это нужно освоить, – проинформировал Юрий Игнат.

Он напомнил, что учения должны пройти не только пилоты, но и инженеры, технические специалисты, которые будут обслуживать самолеты.

Спикер добавил, что за шесть месяцев “можно подготовить несколько эскадрилей этих истребителей для выполнения текущих задач” в Украине, защиты неба и поддержки войск на фронте.

В дальнейшем же могут происходить более долгосрочные учения для молодых пилотов и, возможно, даже курсантов, не имеющих летной практики.

Такая программа могла бы предусматривать прохождение базовой и наземной подготовки, курса английского языка, обучение на легкомоторном самолете, реактивном самолете и далее с переходом на истребитель. Игнат прогнозирует, что эта программа могла бы “развиваться из года в год”.

Когда могут стартовать учения

Спикер объяснил, что существуют разные графики. К примеру, Соединенные Штаты заявляли, что учения для украинских пилотов могут стартовать “ориентировочно через несколько недель”.

А после саммита НАТО в Вильнюсе звучали заявления о “конце лета”.

– Конец лета – это конец августа. Если это произойдет быстрее, как об этом заявили США – это можно только приветствовать, — отметил Игнат.

По его словам, сейчас специалисты от Воздушных сил ВСУ консультируются с партнерами и определяют, какие страны предоставят площадки для учений.

Сроки поставки самолетов

Юрий Игнат не стал прогнозировать, когда Украина может получить истребители F-16. Он предположил, что передача самолетов может происходить “параллельно с обучением пилотов”.

Однако точной информации нет, поскольку приблизительные сроки предоставления истребителей знает только “ограниченный круг лиц”. А обслуживание самолетов, возможно, будет производиться “в европейских странах НАТО”.

– Поэтому нельзя назвать точные сроки, но мы ожидаем, что они будут более сжатые… Главное, чтобы первые истребители зашли, и дальше с каждым месяцем их количество, возможно, будет расти, – добавил спикер.

В Белом доме тем временем заявили, что украинские военные могут получить самолеты F-16 до конца года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.