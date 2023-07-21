Не обов’язково шість місяців: Ігнат розповів, скільки триватиме навчання на F-16

Навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16 може тривати шість місяців або навіть менше. Все залежить від кваліфікації льотчиків.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

Він нагадав, що двоє українських пілотів пройшли тестування на тренажерах і симуляторах у США. Тоді американські партнери дійшли висновку, що українцям, можливо, потрібно буде й менше часу на навчання, ніж шість місяців.

– Це шість місяців, можливо, навіть і менше… Повітряні сили ЗСУ заявляли про пів року, а наші колеги сказали, що, можливо, вийде вкластись і в чотири місяці. Але не хочеться зараз когось “годувати” тими новинами, які б нам хотілося чути. Дочекаємося, коли це буде відбуватися на практиці, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що українські льотчики вже готуються до навчань. Вони протягом двох місяців очікували на позитивне рішення Заходу. Зараз наші фахівці в рамках авіаційної коаліції працюють над організацією тренувань.

Ігнат припустив, що, можливо, навчання проходитимуть на різних базах, щоб пришвидшити процес.

– Тому що пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків, – заявив речник.

Як відбуватимуться навчання

Юрій Ігнат пояснив, що спочатку це буде первинна підготовка – тренажери та симулятори.

Далі – польоти з інструктором, потім самостійні польоти вже на винищувачах, після чого – тактичне застосування літаків.

– І найголовніше – що цей літак повинен воювати, а не просто літати, йдеться про застосування озброєння. Арсенал озброєння у F-16 надзвичайно широкий – це десятки і десятки одиниць різних дуже ефективних авіаційних крилатих високоточних ракет, бомб тощо. Все це треба освоїти, – поінформував Юрій Ігнат.

Він нагадав, що навчання мають пройти не лише пілоти, а й інженери, технічні фахівці, які обслуговуватимуть літаки.

Речник додав, що за шість місяців “можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань” в Україні, захисту неба та підтримки військ на фронті.

У подальшому ж можуть відбуватися більш довгострокові навчання для молодих пілотів та, можливо, навіть курсантів, які не мають льотної практики.

Така програма могла б передбачати проходження базової та наземної підготовки, курсу англійської мови, навчання на легкомоторному літаку, реактивному літаку і далі з переходом на винищувач. Ігнат прогнозує, що ця програма могла б “розвиватися з року в рік”.

Коли можуть стартувати навчання

Речник пояснив, що існують різні графіки. Наприклад, Сполучені Штати заявляли, що навчання для українських пілотів можуть стартувати “орієнтовно через декілька тижнів”.

А після саміту НАТО у Вільнюсі лунали заяви про “кінець літа”.

– Кінець літа – це кінець серпня. Якщо це відбудеться швидше, як про це заявили США – то це можна тільки вітати, – зазначив Ігнат.

За його словами, зараз фахівці від Повітряних сил ЗСУ консультуються з партнерами і визначають, які країни нададуть майданчики для навчань.

Терміни поставки літаків

Юрій Ігнат не став прогнозувати, коли Україна може отримати винищувачі F-16. Він припустив, що передання літаків може проводитися “паралельно з навчанням пілотів”.

Однак точної інформації немає, оскільки приблизні терміни надання винищувачів знає лише “обмежене коло осіб”. А обслуговування літаків, можливо, буде проводитися “в європейських країнах НАТО”.

– Тому не можна назвати точні терміни, але ми очікуємо, що вони будуть більш стислі… Головне, щоб перші винищувачі зайшли, і далі з кожним місяцем їхня кількість, можливо, буде зростати, – додав речник.

У Білому домі тим часом заявили, що українські військові можуть отримати літаки F-16 до кінця року.

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