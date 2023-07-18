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Не в Румынии: где и как планируют учить украинских пилотов на F-16

Не в Румынии: где и как планируют учить украинских пилотов на F-16
Фото: Getty Images

Украинские пилоты уже летом приступят к учениям на многофункциональных легких истребителях F-16 в Дании. В Румынии тренировки стартуют в следующем году.

Об этом сообщил вице-президент по международным связям американской компании Lockheed Martin Рэй Пизелли. Его заявление цитирует румынское издание Defense Romania.

По словам Пизелли, украинские летчики начнут тренировки на F-16 в августе этого года. Сначала они будут учиться в Дании, на авиабазе Скридструп (Skrydstrup Air Base).

А в Румынии учения стартуют только в конце 2024 года.

Что предусматривает тренировка на F-16

Сначала обучение будет состоять из тестирования и отбора украинских кадров, языковых уроков, а затем предусмотрена теоретическая и практическая подготовка.

Цель программы состоит в том, чтобы украинские пилоты получили базовые навыки для полетов и обслуживания самолетов F-16.

Над моделью тренировок работают Нидерланды и Дания.

– Для начала мы планируем подготовить две команды. Всего насчитывается от 10 до 12 пилотов плюс персонал для обслуживания самолетов. Будет обучено около 30-40 технических специалистов, — сообщили датские военные.

Сколько продлиться обучение

Как отмечает издание, точно нельзя сказать, сколько времени уйдет на переобучение украинских пилотов с советских самолетов на истребители F-16. Все зависит от их квалификации.

– Это зависит от квалификации пилотов как с точки зрения современных истребителей, так и их опыта, а также от того, насколько хорошо они владеют английским языком, — объяснил командующий датской армией генерал Флеминг Лентфер.

Другой датский чиновник отметил, что уровень владения английским языком повлияет на период обучения украинцев в Дании.

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Винищувачі F-16

Учебный центр в Румынии

Учебный центр будет находиться неподалеку от румынского города Фетешти, на 86-й авиабазе (военный аэродром Борча).

Там будут проходить подготовку сначала румынские пилоты, управляющие истребителями F-16, а впоследствии и пилоты из стран-союзниц, включая Украину.

Подготовка центра обучения пилотов на F-16 в Румынии набирает обороты. Американская компания Draken International, субподрядчик Lockheed Martin (производителя самолетов F-16), уже опубликовала объявление о наборе пилотов-инструкторов.

Инструкторы и техники, нанятые Draken, будут гражданскими лицами.

Таким образом, Румыния предоставит инфраструктуру на аэродроме Борча, Нидерланды – истребители для обучения, а Lockheed Martin организует учебный процесс.

Как известно, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об условиях обучения украинских пилотов на F-16.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что выезд первой группы летчиков на обучение ожидается до конца лета этого года.

Источник: Defense Romania, Europa Liberă România, TV SYD

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дания, Нидерланды, Румунія, український пілот
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