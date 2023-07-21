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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

F-16 помогут ВСУ приблизить сбивание российских ракет и дронов к 100% – Игнат

F-16 помогут ВСУ приблизить сбивание российских ракет и дронов к 100% – Игнат
Фото: Факти ICTV

Многофункциональные истребители F-16, которые надеется получить Украина, помогут приблизить к 100% количество уничтоженных во время атак РФ крылатых ракет и дронов.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Он уточнил, что этот самолет способен поражать крылатые ракеты, дроны, вражескую авиацию, но не баллистические ракеты.

– Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент сбивания до 100. Сейчас у нас есть 70-80% – это при сильных российских атаках, с F-16 этот показатель может увеличиться до максимального, — подчеркнул Игнат.

Спикер добавил, что F-16 также позволят украинским военным применять более дешевые ракеты и не тратить предназначенные к комплексам противовоздушной обороны.

Как отметил Игнат, “назначение крупной ПВО достаточно серьезное”: современные зенитные ракетные системы должны защитить небо над Украиной от авиации РФ, а также крупные города и стратегические для государства объекты.

Игнат спрогнозировал, что Украина сможет контролировать небо над временно оккупированными территориями, когда Воздушные силы ВСУ получат больше современных систем ПВО и самолеты F-16.

– При грамотных действиях, при поддержке наземной ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет по крайней мере никакого тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями, — объяснил спикер.

По его словам, если ВСУ в начале получат хотя бы одну эскадрилью F-16, это уже поможет прикрывать те или иные направления.

Как известно, в ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум об условиях обучения украинских пилотов на самолетах F-16.

В Воздушных силах ВСУ прогнозировали, что выезд первой группы летчиков на тренировки может состояться до конца лета.

А в Белом доме заявили, что Украина может получить истребители F-16 до конца текущего года.

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F-16 помогут ВСУ приблизить сбивание российских ракет и дронов к 100% – Игнат

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, ВСУ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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