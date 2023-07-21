СБУ задержала двух пророссийских агитаторов – в Киеве и на Харьковщине

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве и на Харьковщине подрывную деятельность еще двух пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

Злоумышленники повторяли нарративы Кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди своих знакомых.

Так, в Киеве разоблачили бывшего преподавателя одного из лицеев Киева. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

Кроме того, он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицына, который отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также вражеский пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста “косить” от службы в рядах Сил обороны и восхвалял руководство Кремля.

На Харьковщине разоблачили еще одного прокремлевского агитатора, который участвовал в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона.

Тогда он проживал в захваченном в то время населенном пункте и “раздавал” интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине “гражданским конфликтом”.

Также в этих сюжетах он добровольно призывал украинских военных сложить оружие в пользу РФ.

— Такие видео росСМИ подавали якобы как позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового “разгона” в информпространстве. После освобождения региона злоумышленник “залег на дно”, таким образом надеясь избежать правосудия. Однако, СБУ помешала его “планам”, — говорится в сообщении СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 436-2 УК Украины (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Источник : СБУ

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