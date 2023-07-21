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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині

СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала у Києві й на Харківщині підривну діяльність ще двох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Зловмисники повторювали наративи Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих.

Так, у Києві викрито колишнього викладача одного з ліцеїв Києва. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст.

Крім того, він намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував Україну як суверенну державу.

Також ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку “косити” від служби у лавах Сил оборони і вихваляв очільників Кремля.

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На Харківщині викрито ще одного прокремлівського агітатора, який брав участь у постановних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону.

Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті й “роздавав” інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні “громадянським конфліктом”.

Також у цих сюжетах він добровільно закликав українських військових скласти зброю на користь РФ.

– Такі відео росЗМІ подавали нібито як позицію пересічних громадян України та використовували для масового “розгону” в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник “заліг на дно”, таким чином сподіваючись уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його “планам”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині
СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині
СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині
СБУ затримала двох проросійських агітаторів – у Києві та на Харківщині

Джерело: СБУ
Київ, Пропаганда, Пропаганда Росії, СБУ, Харківська область
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