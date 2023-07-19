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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС – ГУР

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Російські окупанти планують чергові провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Наразі “департамент військової контррозвідки” ФСБ поширює серед росіян інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС.

– Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано “штурм” атомної станції, в якому начебто мають взяти участь “штурмові групи” і неназвані “добровольчі озброєні підрозділи України”, – повідомили в ГУР.

В розвідці наголошують, що поширення такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції “під чужим прапором”, яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

Нагадаємо, росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року.

Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

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Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС – ГУР

Джерело: ГУР
АЕС, Війна в Україні, ЗАЕС, Розвідка, Російська агресія
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