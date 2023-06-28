Загроза аварії на ЗАЕС: чи можливий другий Чорнобиль і що робити у разі витоку радіації

Росіяни окупували ЗАЕС ще в березні 2022-го. І постійно використовували її як ангар для військової техніки, знаючи, що українські сили не відкриватимуть вогонь по ядерному об’єкту.

Однак, із кожною військовою поразкою, останніми тижнями Кремль вдається до ще більших воєнних злочинів. Розуміючи, що не може втримати окуповані території, усе знищує на них і заміновує.

– Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС, терористичного акту з викидом радіації, вони все підготували для цього, – повідомив нещодавно президент Володимир Зеленський.

Звісно, можна було б подумати, що це просто путінський блеф, і на таке не наважиться навіть навіжений диктатор.

Але приклад катастрофи на Каховській ГЕС показав, що вони здатні на все, щоб зупинити Україну від повернення своїх територій. Тим паче, що на фронті справи йдуть не дуже, а в самій Росії розгортається справжній воєнний бунт.

То що ж робити, якщо теракт все ж таки станеться, а чого робити не слід? Аби в усьому розібратися, ми вирушили до Нікополя – міста, яке розташоване прямісінько навпроти станції – через колишнє Каховське водосховище.

До ЗАЕС тут 5 кілометрів, чудово видно всі енергоблоки, як і, зокрема, вузьку смужку піску біля них, тобто, на тому березі також є обміління. Поки що візуально зі станцією все добре, але майбутнє її ще досі не визначене.

Все ніби спокійно, та це оманливе враження. Голова Нікопольської військової адміністрації каже, що аварія на найбільшій станції в Європі, яка налічує 6 енергоблоків, може бути катастрофічною.

– Не дай Боже, щось станеться з атомною станцією, це проблема, яка стосуватиметься не тільки України. Це проблема, яка торкнеться всієї Європи, – наголосив Євген Євтушенко, голова Нікопольської РВА.

Про масштаби можливої аварії досі тривають суперечки. За найлегшим сценарієм часткового витоку радіації, зона ураження може і не вийти за межі станції.

Але якщо це буде руйнування одного реактора, масштаб може нагадувати Чорнобильський, і забруднення, менше чи більше, простягнеться на десятки кілометрів і охопить найбільші міста Подніпров’я.

Якщо станеться витік у море, то зараженою може виявитися вода у Дніпрі та прибережних територіях, а наслідки відчуватиме увесь Чорноморський басейн!

При тому, що реакторів тут – 6. Та ще й маса відпрацьованого палива!

– Шкоди буде завдано всім – і на території України, і в прилеглих країнах. Тут ще є й сховища, сухе сховище на ЗАЕС. Ще одна ядерна установка з відпрацьованим ядерним паливом. Там також 174 контейнери зараз зберігаються. І це також дуже велика небезпека, – сказав Петро Котін, голова ДП НАЕК Енергоатом.

У Державному агентстві атомного регулювання кажуть – російські окупанти заклали вибухівку на станції, де тільки можна.

– Є інформація про мінування станції, що підтвердило МАГАТЕ, ба більше, окупанти замінували територію по периметру станції. Крім того, є інформація, що окупанти замінували технічні споруди, ставок-охолоджувач АЕС, – сказав Олег Коріков, в. о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

Ще до мінування про ризики для ЗАЕС заговорили в контексті знищення російськими окупантами Каховського водосховища, через що на станцію самопливом перестала надходити вода в її великий ставок-охолоджувач. Наразі запасів вистачає, та на цьому окупанти не зупинилися.

– Російські водолази опускалися до тих заслонок, що перекривають унизу контакт, через які можна спустити ставок-охолоджувач, і дуже ймовірно, що вони замінували саме їх, і якщо вони щось підриватимуть, то підриватимуть саме там, – повідомив Сергій Мирний, командир взводу радіаційної розвідки (1986).

Без охолодження, за логікою окупантів, перегріється реактор, тож це може призвести до витоку радіації. Але не все так однозначно, стверджують фахівці.

Зараз станція практично не виробляє електроенергію. П’ять із шести реакторів – заглушені та перебувають у відносно прохолодному стані. Багато води не потребують, перегріваються повільно.

– У такому стані як зараз, енергоблоки ЗАЕС можуть перебувати досить довгий період часу, навіть за умови зникнення Каховського водосховища. Ми маємо запас до пошкодження активної зони приблизно тиждень. Якщо зникне електричний струм, якщо хтось не увімкне дизельні генератори, відключить подачу води, – пояснив Олег Коріков.

Тож час на те, щоб зреагувати, точно буде!

А от у разі “чорнобильського варіанта”, тобто підриву самого реактора, катастрофи, аналогічної 1986 року, не станеться, бо неможливо вибух такої потужності створити штучно, стверджує ліквідатор аварії на ЧАЕС Сергій Мирний.

– Чорнобильський реактор вибухнув всередині. Тобто вибух там був усередині цього радіоактивного матеріалу. І це була така потужність, яка зруйнувала стелю і викинула весь цей реактор. Зовнішній вплив на реактор таким чином важко зробити. Це вимагає колосальної кількості вибухівки, і потім туди ж не влізеш. Його можна підривати тільки з-за товстих, дуже товстих бетонних стін. І тому – так, вони можуть зруйнувати реактор. Але такого ефекту, як чорнобильський реактор, вони не зможуть досягти, – пояснив Сергій Мирний.

Реальніший сценарій для ЗАЕС – японський випадок з аварією на Фукусімі, але й тут є нюанси.

– У разі аварії, яка призведе до витоку радіації із Запорізької АЕС, цей витік не буде, по-перше, таким масштабним, навіть як у Фукусімі. І там не буде цілої низки найбільш активних радіоізотопів, які інтенсивно опромінюють, – додав Сергій Мирний.

А тому приймати калію йодид проти йоду, який виникає саме в активному реакторі, немає потреби, стверджує директор Національного центру радіаційної медицини Анатолій Чумак.

– Профілактично калію йодид не приймається завчасно! У жодному разі цього робити не можна, це шкідливо, це впливає на функцію щитоподібної залози, це призводить до вузлоутворення, а потім і до раку щитовидної залози, – наголосив Анатолій Чумак.

Втім, це не означає, що калію йодид не знадобиться пізніше. 5-й енергоблок хоч і зупинений, але перебуває у стадії гарячого зупину. Тобто окупанти будь-якої миті можуть швидко його запустити.

– Ми не виключаємо переведення реактору №5 з гарячого зупину в якийсь інший стан, не холодного зупину, а в напрямку збільшення його теплової потужності. І в такому разі можливі наслідки, які передбачатимуть і вихід радіоактивного йоду, – сказав Олег Коріков.

І тоді небезпека масштабної аварії стане реальністю. Але чи варто панікувати?

Анатолій Чумак каже – ні, краще підготуватися. Тобто, якщо окупанти таки підірвуть ЗАЕС, ізолюватися на кілька днів у квартирі, зачинити всі вікна, вимкнути витяжки, щоб туди не потрапив радіаційний пил. І зробити запаси.

Не слід забувати і про правила часів коронавірусу – респіратори й маски!

– Вони можуть бути корисні, якщо вибух буде супроводжуватися виділенням частинок у вигляді пилу, тоді людям у зоні, де це відбувається, потрібно буде захищати дихальні шляхи, – пояснив Анатолій Чумак.

А втім, найтрагічніший сценарій поки лишається малоймовірним і нагадує просто російський шантаж із метою змусити західних союзників відмовитися від постачання нам так необхідної зброї, а також посадити Україну за стіл так потрібних для Путіна перемовин.

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