Якщо РФ вчинить вибух на ЗАЕС, це буде розцінюватися як застосування ядерної зброї – Данілов

Якщо Росія вчинить вибух на Запорізькій атомній електростанції, це буде розцінюватися як застосування ядерної зброї. Тоді реакція світу має бути зовсім іншою.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– На сьогодні реакція світу на всі ті злочини, що скоює Російська Федерація, доволі млява, як на мене, – сказав він.

Данілов наголосив, що територія ЗАЕС дуже велика, і дослідити її за той час, на який окупанти запускають туди представників МАГАТЕ, просто не реально.

– Коли дехто заявляє, що там все добре, там нічого немає, ми прийшли й подивилися – я дуже добре знаю величину цієї станції. Ті люди, які там є, вони фізично не могли дослідити всього, що там робить РФ. Ба більше, їх не допускають до тих місць, де стоять вантажівки Російської Федерації, загнані безпосередньо в приміщення цих блоків. І що в тих вантажівках – тільки Бог знає, – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, напередодні у ГУР заявили, що російські окупанти планують чергові провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Як повідомляє українська розвідка, наразі департамент військової контррозвідки ФСБ поширює серед росіян інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки й оборони штурму ЗАЕС. Поширення такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

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