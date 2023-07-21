Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обговорили продолжение зернового коридора и ситуацию на фронте.
— Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора. МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги, — сообщил глава нашего государства в Telegram.
Кроме того, во время Ставки обговаривалась актуальная ситуация на поле боя, в частности, поставки, логистика, производство.
Также на повестке дня была северная граница.
— Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ, — добавил Зеленский.
Также президент сообщил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК — военкоматов. До конца месяца ожидаются результаты инспекции.
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