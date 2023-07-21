Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой обговорили продолжение зернового коридора и ситуацию на фронте.

— Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора. МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги, — сообщил глава нашего государства в Telegram.

Кроме того, во время Ставки обговаривалась актуальная ситуация на поле боя, в частности, поставки, логистика, производство.

Читайте также
F-16 помогут ВСУ приблизить сбивание российских ракет и дронов к 100% – Игнат
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку

Также на повестке дня была северная граница.

— Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ, — добавил Зеленский.

Также президент сообщил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК — военкоматов. До конца месяца ожидаются результаты инспекции.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Черном море РФ готовит операцию под фейковым флагом, чтобы обвинить Украину — ЦРУ
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Каждая копейка идет на ВСУ. Шмигаль рассказал, сколько средств выделили на оборону в первой половине 2023 года
Денис Шмигаль
Не обязательно шесть месяцев: Игнат рассказал, сколько будет длиться обучение на F-16
Винищувачі F-16
Удар по дому культуры на Черниговщине: под завалами нашли тело работницы
Обстріл Чернігівської області 21 липня 2023
В июне 2023 года украинцы задонатили на ВСУ рекордную сумму с начала войны
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Видео
Черная трансплантология в госпиталях ВСУ: как РФ разгоняет очередной фейк роспропаганды

Еще с 2014 Кремль начал использовать фейки о расцвете черной трансплантологии в Украине. Сначала пугали жителей прифронтовых территорий АТО/ООС – мол, украинские власти вас не защитят, а еще и продадут буквально на запчасти плохим американцам.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
Зерновой коридор и проверка военкоматов: Зеленский провел Ставку
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь