Зерновий коридор та перевірка військкоматів: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили продовження зернового коридору та ситуацію на фронті.
– Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору. МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки, – повідомив глава нашої держави у Telegram.
Крім того, під час Ставки обговорювалася актуальна ситуація на полі бою, зокрема, постачання, логістика, виробництво.
Також на порядку денному був північний кордон.
– Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ, – додав Зеленський.
Також президент повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. До кінця місяця очікуються результати інспекції.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло