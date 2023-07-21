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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зерновий коридор та перевірка військкоматів: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорили продовження зернового коридору та ситуацію на фронті.

– Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору. МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки, – повідомив глава нашої держави у Telegram.

Крім того, під час Ставки обговорювалася актуальна ситуація на полі бою, зокрема, постачання, логістика, виробництво.

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Також на порядку денному був північний кордон.

– Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ, – додав Зеленський.

Також президент повідомив, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. До кінця місяця очікуються результати інспекції.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Чорноморська зернова ініціатива
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