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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ГБР объявило подозрение экс-начальнику Одесского ТЦК

ГБР объявило подозрение экс-начальнику Одесского ТЦК

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Об этом вечером 22 июля сообщил президент Владимир Зеленский и пресс-служба ГБР.

— Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы, — сообщил президент.

Он подчеркнул, что только увольнением для Борисова история не завершится, а в Украине сейчас идет проверка ТЦК и СП.

— И каждое такое “кабинетное” нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение — неизбежна, — добавил президент.

В пресс-службе ГБР подтвердили сообщение о подозрении экс-главе Одесского военкомата, впрочем отметили, что “местонахождение подозреваемого уточняется“.

По сообщению правоохранителей, бывшего военкома Евгения Борисова подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5);
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения — совершении уголовного преступления (ч.5 ст.407);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409) УК Украины.

Указанными санкциями предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Война в Украине, Владимир Зеленский, Одесская область
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