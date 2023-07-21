На добропорядочность будут проверять не только руководителей ТЦК, но и их родственников — глава НАПК

Проверки на добропорядочность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут касаться не только руководителей, но и весь руководящий состав и их родственников.

Об этом в пятницу, 21 июля, в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил председатель Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

— Мы будем осуществлять мониторинг образа жизни, в первую очередь, всего руководящего состава. Не только первых лиц, но и руководителей отделов, секторов и управлений. Концентрируя внимание сперва на региональных ТЦК и во вторую очередь — на районных центрах комплектования, — сказал он.

По его словам, НАПК будет проверять, в частности, родственников руководства ТЦК и СП, а именно их имущество, финансовые обязательства и имеющиеся транспортные средства.

Александр Новиков говорит, что перечень близких лиц предоставляет закон, которым предусмотрены проверки таких родственников должностных лиц, как братья, сестры, родители, дети, тещи, свекрови и тому подобное.

Напомним, в мае ГБР открыло дело против главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в том, что он продавал документы, которыми определялась непригодность к армии, а жена Борисова во время войны успела приобрести элитный автомобиль. Кроме того, родственники военкома купили себе недвижимость и автомобили в Испании на миллионы долларов, выяснили журналисты.

Поэтому 23 июня Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному уволить с должности одесского руководителя ТЦК Борисова. Его увольнение подтвердили в ВСУ 28 июня.

Фото: Олександр Новіков

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